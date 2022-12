Ancien policier et fan absolu de Johnny : Pascal Dufour, créateur du premier site dédié à la star

La date du 5 décembre résonnera à jamais dans le coeur de Pascal Dufour : "ce jour là quelqu'un qui nous était cher nous a quitté, même si il est toujours vivant en nous, cela a été un moment très douloureux. Et puis le site Halliday.com fêtait ses 20 ans ce jour de la mort de Johnny." Terrible coincidence pour celui qui a créé le premier site français consacré à la légende du rock. Pascal Dufour, ancien policier national, était à l'époque passionné d'informatique. "Aujourd'hui quatre personnes oeuvrent encore en permanence sur le site".

Secrétaire international des Desperados, l'ancien club de bikers de Johnny

Pascal Dufour a troqué l'uniforme aujourd'hui pour le blouson de bikers, en tant que secrétaire international des Desperados, l'ancien club de bikers fondé par Johnny en 92 et qui va compter plusieurs centaines de membres à travers le monde entier. Il continue donc de faire vivre l'héritage de son idole et rêve maintenant de lui consacrer une statue à Saint-Tropez. "Le budget tourne autour de 50.000 euros, on a ouvert une cagnotte en ligne et on appelle à des mécènes ."