Le père de Laeticia Hallyday a fait un infarctus dimanche 15 avril, révèle Midi Libre mercredi. Hospitalisé en Martinique dans un état "critique" selon sa compagne, André Boudou va mieux assure qu'il n'est "plus en danger" mais qu'il est "passé très près."

Selon lui, les pressions exercées sur lui et sa famille depuis la mort de Johnny Hallyday sont responsables de la dégradation brutale de son état de santé même s'il reconnaît avoir des problèmes d'artères. Une version soutenue par sa compagne :"Il n'a jamais bu une goutte d'alcool, n'a jamais fumé une cigarette. Il se trouve dans cet état par le stress que lui a provoqué tous ces violents mensonges repris par la presse à charge."

Les deux aînés de Johnny Hallyday contestent le testament californien de leur père rédigé en 2014 et qui lègue l'ensemble de son patrimoine à sa veuve ainsi qu'à leurs deux filles mineures, Jade et Joy. Le 13 avril, la justice a ordonné le gel d'une partie des biens immobiliers et droits d'auteur de la star décédée le 5 décembre dernier.

En revanche, Laura Smet et David Hallyday n'ont pas obtenu le droit de regard qu'ils réclamaient sur l'album posthume qui doit paraître en 2018. Lundi, l'avocat de Laura Smet a souhaité qu'un accord à l'amiable soit trouvé "pour le 15 juin", jour où le chanteur aurait eu 75 ans.