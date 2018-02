Grenoble, France

André Dussolier est un passionné. Un des plus grands acteurs français, passionné par la nature et la montagne -il est haut-savoyard-, passionné par le théâtre -il monte sur scène pour la première fois à l'âge de dix ans- et passionné par la politique. Pourtant, dans sa famille, très religieuse, tout près d'Annecy, on ne parlait pas politique. C'est lorsqu'il passa quelques années à Grenoble qu'il se passionna pour l'actualité et les faits marquants de son temps.

En 1968, André Dussolier est étudiant à Grenoble. Pour lui, pas question de louper la cérémonie d'ouverture des JO le 6 février 1968 avec la venue du général De Gaulle. "Je ne voulais pas rater cet événement. Il ouvrait les Jeux olympiques d'hiver" se souvient l'acteur haut-savoyard.

"C'était difficile, j'étais étudiant et je ne savais pas comment faire mais j'avais repéré qu'il y avait une chorale qui chantait. C'était moins protégé à ce moment-là les sites publics. J'avais repéré que dans cette chorale, ils avaient tous des anoraks jaunes. Je me suis dit 'si je me procure un anorak jaune, je pourrais être là au cœur vraiment des Jeux olympiques' et c'est ce que j'ai fait." André Dussolier était donc dans l'enceinte olympique provisoire, à chanter la Marseillaise, incognito, lors de la cérémonie d'ouverture, tout de jaune vêtu, sans avoir été vraiment contrôlé.

La chorale olympique habillée en jaune lors de la cérémonie d'ouverture le 6 février 1968 à Grenoble

