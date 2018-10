André Laban, l'ancien second du Commandant Cousteau, est mort près de Montauban

Par Bénédicte Dupont, France Bleu Occitanie et France Bleu

Il a été pendant plus de vingt ans le second du commandant Cousteau. À bientôt 90 ans, André Laban coulait une retraite paisible dans le Tarn-et-Garonne. Il est décédé ce mercredi 10 octobre, et sera inhumé à Montauban samedi.