Ange Noiret, présentateur météo sur TF1 et LCI : "c'est à Toulouse que j'ai tout appris"

Les fidèles téléspectateurs de TF1 l'ont aperçu cet été. L'indétrônable Evelyne Dhéliat a été remplacée quelques jours par un nouveau visage de la présentation météo, Ange Noiret. Pas tout à fait nouveau, car le trentenaire avait déjà pallié en urgence l'absence de Tatiana Silva l'année dernière. Ange Noiret, 33 ans, en place sur LCI la petite sœur de la première chaîne, sera amené à revenir sur TF1 en octobre. Entretien avec ce Monsieur météo, né dans le Tarn et biberonné à l'école de la météo à Basso-Cambo, à Toulouse.

Alors comme ça, vous êtes Toulousain ?

Oui, je suis né à Cambon-lès-Lavaur (NDLR tout près de Vendine et Caraman, côté Tarn) Mes parents habitaient là-bas, j'y suis resté jusqu'à mes deux ans. Mes parents m'ont donné le prénom d'un ancien voisin à Cambon-lès-Lavaur, d'ailleurs, Ange cela vient de là. Ensuite, on est partis à Paris car mes parents y ont trouvé du travail. Mais ma famille paternelle est toulousaine, donc je suis toujours redescendu pour les vacances. Ensuite, je suis retourné à Toulouse pour mes études quand j'avais 21 ans au moment où je suis rentré dans l'armée. En fait, j'ai découvert que l'École nationale de la météorologie était à Toulouse, à Basso-Cambo. J'y ai passé deux ans et j'ai redécouvert un peu Toulouse en quelque sorte, le plaisir de se retrouver place Saint-Pierre. Ensuite, j'ai été muté par l'armée à Orléans, dans une base aérienne de transporteurs.

Avec Evelyne Dhéliat, la célèbre présentatrice météo de TF1. - Mélina Gaurée / TF1

C'est donc via l'armée que vous découvrez la météorologie ?

Oui, parce qu'avant ça, je ne connaissais pas du tout la météo. Avant l'armée, je ne savais pas du tout dans quel domaine m'orienter, comme beaucoup de jeunes. Je suis parti dans l'armée car je rêvais d'être pilote d'hélicoptère. Sauf que j'étais myope à l'époque. Et l'armée m'a proposé d'être météorologue parce qu'il en avaient besoin. Et à l'école de Basso-Cambo, j'ai découvert tout ce qui était à la pointe de la recherche, les toutes dernières images satellites, les tout derniers ordinateurs. On a accès vraiment à tout. On sait que Toulouse est un pôle aéronautique européen mais c'est aussi un pôle européen et même mondial de météorologie. Je trouve ça incroyable qu'on puisse avoir accès aux images satellite partout dans le monde, et connaître la température exacte en Colombie ou en Chine. Tout cela m'a passionné.

Comment s'est passé votre votre entrée, votre entrée dans le paysage médiatique ?

Assez simplement, en fait. À la fin de mes cinq années avec l'armée de l'air, je voulais passer officier et puis par curisoité j'envoyais des CV un peu au hasard à plusieurs médias. C'est là que la Chaîne Météo m'a contacté et m'a testé, en 2016-2017. Et j'ai appris petit à petit à vulgariser ma discipline davantage devant une caméra. Et puis j'ai intégré le groupe TF1 et je suis arrivé chez LCI en 2021. Vous m'y retrouvez tous les jours et à la rentrée, je serai en matinale avec le journaliste Jean-Baptiste Boursier (NDLR ex-BFMTV). Et je retournerai de temps en temps comme joker sur TF1 en octobre.

On voit bien sur les réseaux sociaux les climato-sceptiques s'attaquer à la météorologie et aux météorologues. Quel est votre regard là-dessus ?

Je crois que c'est vraiment le miroir déformant des réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, j'ai plutôt l'impression que le message passe bien auprès de la population, celui d'un changement climatique majeur dont on parle depuis des années, et de la nécessité d'agir pour lutter contre ce réchauffement. Nous, les scientifiques, avons la possibilité de beaucoup nous exprimer là-dessus.

