Anisha, gagnante de la Star Academy 2022 : "Je suis très émue de ce beau cadeau de la vie"

"Encore un peu dans les nuages" de son propre aveu, la gagnante de la Star Academy accorde l'une de ses premières interview d'artiste à Patrice Gascoin pour France Bleu et France Bleu Paris à retrouver en vidéo en intégralité. Si c'est elle qui s'est imposé victorieuse de cette Star Academy, c'est à ses amis musiciens et son talent incontestable, que la francilienne doit son ticket d'entrée dans la compétition de TF1.

Et pourtant, ce n'était pas gagné et elle n'hésite pas à confier ses doutes avant et pendant l'aventure. Un défi pour cette grande introvertie qui "aime profondément l'humain en général" même si elle n'hésitait à s'offrir des moments de répits en s'isolant dans les pièces du château de Dammarie-Les-Lys. Ca ne l'empêchera pas de former de belles amitiés avec les autres candidats dont Ahcène, Julien et Stan.

Après 6 semaines de compétitions, la finale de la Star Academy a eu lieu ce samedi 26 novembre opposant, dans un premier temps, Anisha, Enola, Léa et Louis. A l'issue d'un premier vote des téléspectateurs, Anisha et Enola ont décrochées leur place en "finale des finales". Les deux jeunes femmes se sont alors affrontées avec chacune une chanson en solo, dont le puissant "Hallelujah" de la future gagnante :

Après un duo sur "Bravo, tu as gagné", c'est le parrain de la saison, Robbie Williams, qui a remis le trophée convoité à Anisha venant ainsi conclure le retour gagnant du télé-crochet. Sa première pensée va alors au public, elle se dit "très émue de ce beau cadeau de la vie".

Anisha quant à elle caracole en tête des ventes sur la plateforme de musique iTunes avec ce qui sera désormais son premier single en tant qu'artiste établie : "De là-haut" écrit et composé par Camelia Jordana, Vitaa et Renaud Rebillaud.

Quant à son avenir, elle compte bien jongler entre le lancement de sa carrière et la poursuite de ses études de management, soulignant au passage l'importance qu'ont les études dans sa vie et la grande chance de pouvoir étudier en France.