VIDÉO - Le JT de Jean-Pierre Pernaut a changé la vie de cette Périgourdine

Jean-Pierre Pernaut présente son dernier journal du 13h de TF1 vendredi 17 décembre. Le présentateur va manquer à beaucoup de Français et particulièrement à Anita Bocquier. Un reportage diffusé dans le journal de TF1 a changé sa vie. Elle était coiffeuse pendant 25 ans en Vendée quand elle voit ce reportage sur une corderie à Thiviers, en Dordogne, qui n'a personne pour la reprendre. C'est le déclic pour Anita Bocquier. Elle quitte tout en 2012 et vient apprendre la fabrication des cordes auprès de l'ancien propriétaire de la corderie. "C'était un challenge pour moi de venir reprendre une corderie qui n'allait pas être reprise" explique-t-elle. Elle complète "On allait oublier le savoir-faire de la corderie, c'était impensable pour moi".

Valoriser le savoir-faire local

Anita Bocquier est surtout attachée à la manière dont Jean-Pierre Pernaut raconte la France. "Il est proche des gens et il défend le savoir-faire local. C'est important pour moi" argumente la cordelière.

La cordelière propose tous types de cordes. © Radio France - Morgane Guiomard

Huit ans après son changement de carrière, elle ne regrette pas et est satisfaite de sa clientèle. Elle espère un jour rencontrer le présentateur pour le remercier d'avoir changé sa vie. En attendant, elle sera devant son poste de télévision à 13 heures pour lui dire au revoir.