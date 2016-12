Anne Sila choisit Valence pour lancer son nouveau tour de chant

La chanteuse valentinoise révélée par l'émission The Voice en 2015 va préparer son nouveau spectacle acoustique au Théâtre de la ville à Valence. Et des projets, elle en a beaucoup d'autres pour 2017.

Anne Sila poursuit sa belle aventure depuis sa place de finaliste à The Voice en 2015. Elle était l'une des invités surprise de l'émission spéciale de ce dimanche de Noël sur France Bleu Drôme Ardèche. Elle en a profité pour faire un point sur ses projets.

Le tournage d'un téléfilm pour France 2 en janvier

En janvier, Anne Sila va commencer par un tournage ! Après sa participation à la série Falco sur TF1 au printemps dernier, elle tourne cette fois pour "un téléfilm sur France 2". Elle n'en dira pas plus pour "maintenir le suspense" mais elle "adore le cinéma et l'ambiance des tournages, c'est très stimulant".

"J'adore le théâtre de la ville de Valence et je voulais privilégier le public valentinois, que la tournée commence ici"

Du 1er au 3 février, elle va passer trois jours en résidence au théâtre de la ville à Valence pour préparer son nouveau tour de chant. Elle souhaite un spectacle "acoustique et plus intimiste, piano et voix" et c'est important pour elle de démarrer sa tournée dans sa ville, là où tout a commencé. Elle y donnera un concert le 5 février.

Obispo lui demande par texto de faire sa première partie à Bercy

Pour autant, Anne Sila n'a pas peur des grandes scènes. Après son propre Olympia au printemps, elle a fait seule au piano la première partie du spectacle de Pascal Obispo à Bercy le 17 décembre dernier. Le chanteur lui a demandé par "un texto quelques jours avant, ça ne se refuse pas, c'était incroyable".

Et la belle @ANNESILAOFF nous a ouvert le bal de sa voix et son émotion divine Merci.Je vous salut Anne pleine de grâce vous êtes 🙏..💂🎹😜🌹❤️ pic.twitter.com/bjvwcDTOP1 — pascal obispo (@ObispoPascal) December 19, 2016

Lors de cette soirée, elle a retrouvé son coach de The Voice Florent Pagny avec qui elle est toujours en contact, "un homme bien". La jeune chanteuse est d'ailleurs bien entourée. Son nouveau manager est Pascal Nègre, l'ancien PDG d'Universal France. "L'année 2017 sera belle" dit Anne Sila. Elle s'annonce bien en tout cas !

L'interview d'Anne Sila à l'occasion de l'émission spéciale Noël sur France Bleu Drôme Ardèche :