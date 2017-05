Anne-Sophie Lapix présentera le JT de France 2 à la place de David Pujadas

Anne-Sophie Lapix remplacera David Pujadas à la rentrée, après l'été. La présidente de France Télévisions a confirmé, mercredi soir, l'arrivée de la journaliste à la présentation du journal télévisé de 20h.

Anne-Sophie Lapix présentera à partir de la rentrée le 20h de France 2 en remplacement de David Pujadas. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, l'a confirmé mercredi soir, alors que le présentateur avait lui-même annoncé à ses équipes son éviction dans la matinée. Anne-Sophie Lapix anime depuis 2013 l'émission "C à vous", sur France 5. Elle y a remplacé Alessandra Sublet. La journaliste et animatrice, âgée de 45 ans, a travaillé aussi bien dans l'audiovisuel public que privé.

Elle débute à la télévision à LCI en 1999, où elle présente le journal et restera sept ans. En 2005, elle rejoint M6 où elle devient présentatrice et rédactrice en chef de "Zone interdite". L'année suivante, elle y présente le JT de la mi-journée en semaine. En 2006, la jeune femme quitte M6 pour TF1. Elle y devient un temps la doublure de Claire Chazal pour les journaux du week-end et présente l'émission "Sept à huit" au côté d'Harry Roselmack.

"Meilleur intervieweur" en 2012

Deux ans plus tard, elle part sur Canal+ pour animer le magazine politique "Dimanche +". Elle y remplace Laurence Ferrari. Sa pugnacité et son calme lui valent en 2012 le "prix du meilleur intervieweur". A la rentrée 2013, Anne-Sophie Lapix rejoint le service public. Elle présente "Mots croisés" sur France 2 en 2014-2015, en remplacement d'Yves Calvi, et "C à vous" sur France 5 depuis 2013.

Née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz d'un père entrepreneur en bâtiment et d'une mère psychologue, elle a étudié à l'Institut d'études politiques de Bordeaux et au Centre de formation des journalistes de Paris, avant d'entamer sa carrière de journaliste.