Annecy : le tournage de la saison 4 de « Cassandre » a débuté

Haute-Savoie, France

Lancée en 2015, « Cassandre » relate les enquêtes d’une ex-commissaire parisienne du 36 quai des Orfèvres et qui pour se rapprocher de son fils, a décidé de s’installer en Haute-Savoie et de rejoindre le commissariat d’Annecy. Samedi dernier, près de 4 millions de fidèles ont suivi « Mort blanche », le dernier épisode de la saison 3. Avec cette série policière, France 3 se permet de titiller TF1 et « The Voice » (4.97 millions de téléspectateurs).

La recette de ce succès ? "On ne sait pas", sourit Gwendoline Hamon. Dans la peau de la commissaire Florence Cassandre, l’actrice, petite-fille de l’écrivain Jean Anouilh, a quand même sa petite idée. Entre deux le tournage de deux scènes, juste à côté du palais de justice, elle explique que les "intrigues multiples et bien ficelées" sont l’une des clés. "Même mon père qui généralement ne regarde pas la télé me dit : ah je me suis fait avoir !" Les décors aussi ont leur importance. "Et vous avez la chance en Haute-Savoie et à Annecy d’avoir des paysages sublimes."

Pour les gens, c’est amusant de regarder un tournage. Et c’est chouette de voir à quel point ils sont gentils et qu’ils aiment cette série." - Gwendoline Hamon

ECOUTEZ Gwendoline Hamon. Copier

Crédit : @Fabrice Lang/ Créa Meije Randetti/ FTV -

Le premier épisode de la saison 4 de « Cassandre » est réalisé par Bruno Garcia. Actuellement en cour de tournage, il s’articulera autour d’une prise d’otages dans le palais de justice d’Annecy.