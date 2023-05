Anniversaire : France Bleu Gascogne fête ses 40 ans, journée spéciale ce mercredi 17 mai dès 6h

Quarante ans de radio dans les Landes, ça se fête et le moins que l'on puisse dire est que cette journée du mercredi 17 mai 2023 ne ressemble pas aux précédentes pour l'équipe et les auditeurs de France Bleu Gascogne. Si Tomasz Ryba réveille les Landes comme d'habitude dès 6h, force est de constater que tout est modifié et remixé durant toute la journée à l'occasion des 40 bougies de la station.

Tout au long de cette grande spéciale d'anniversaire, plus de vingt-cinq voix devant le micro, des émissions interactives, des émissions cultes remises au goût du jour, une émission avec une animatrice virtuelle et plein de surprises...

Autres temps forts, à 16h, Laurent Hervé est en direct de Benquet pour le festival Atout Cœurs et en fin de journée, France Bleu Gascogne vous fait vivre les finales de la Coupe des Landes de Basket en direct des arènes de Gamarde les Bains.

Ce mercredi, écoutez France Bleu Gascogne ! Basket, rugby, gastronomie, course landaise, voix landaises célèbres…

ⓘ Publicité

loading

6h - 23h30, la journée spéciale anniversaire

C'est une journée riche en souvenirs que nous vous proposons, une journée durant laquelle vous, les auditeurs, êtes invités à venir visiter les studios. Une journée du 17 mai 2023 que nous vous souhaitons tous excellente derrière votre poste ou directement à nos côtés place Jean Jaurès à Mont-de-Marsan.

loading