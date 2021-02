Antone, artisan boulanger à Bordeaux, meilleure boulangerie de Nouvelle-Aquitaine pour l'émission de M6

Dans cette nouvelle saison de " La meilleure boulangerie de France " sur M6, 4 artisans boulangers représentaient le département de la Gironde lors des sélections régionales : Le fournil d’Audenge sur le Bassin d'Arcachon, Antone à Bordeaux, la Maison Bodin à Saucats et la boulangerie Madalozzo à Mérignac. Les boulangers girondins, en-lice dans cette compétition, ont montré leur savoir faire face aux concurrents basques, béarnais et landais. Au terme d’une semaine riche en surprises et rebondissements, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre ont désigné la boulangerie bordelaise d'Antone comme meilleure boulangerie de Nouvelle-Aquitaine ! L'équipe de cette boulangerie composée d'Antoine, le patron, et Tom l'un des employés a obtenu la note moyenne de 8,4 sur les 4 épreuves lors de son duel face à la boulangerie Madalozzo de Mérignac. Pour le défi, où ils devaient créer un pain accompagnant le caviar d'Aquitaine, le jury de l'émission leurs a donné un 9/10.

Antoine Savoyardi, boulanger bordelais

Après avoir baroudé en Inde, en Europe et en Asie, Antoine Savoyardi, ce corse d’origine, a passé son CAP de boulangerie puis de pâtisserie. Il a travaillé durant 8 ans dans une boulangerie bordelaise avant de se mettre à son compte. En 2015 ce boulanger a créé son établissement dans une ancienne biscuiterie située au 125 rue de Laseppe à Bordeaux à proximité du Parc Rivière. Après cette sélection régionale de " La meilleure boulangerie de France ", c'est donc l’équipe de la boulangerie Antone dont la devise est " Un pour tous, tous pour le pain ! " qui représentera la Nouvelle-Aquitaine lors de la finale sur M6.

Antone au micro de Jean-Michel Plantey Copier

Chocolatine d'or en 2016

La blogueuse bordelaise Anne Lataillade Papilles et Pupilles avait repéré Antone et lui avait déjà décerné une « Chocolatine d’or » en 2016. Depuis cette première récompense, Antoine Savoyardi a développé toute une série de spécialités boulangères à base de farines d’exception : pain de seigle feuilleté, pavé croustillant au blé rouge de Bordeaux, brioches feuilletées aux pralines, éclairs fraise-chantilly…