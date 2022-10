Prix Philippe Chaffanjon 2023 : ouverture des candidatures ce jeudi

L’inscription au Prix Philippe Chaffanjon, qui récompense un reportage publié sur un site de presse français et un reportage publié sur un site de presse haïtien, débute ce 20 octobre. Les candidats ont jusqu'au 20 décembre 2022 pour proposer leurs reportages multimédias, podcasts, vidéos d’investigation, enquêtes filmées, ou tout autre format innovant. Seule condition : que le travail ait été publié dans l’année sur un site de presse.

Hommage à Philippe Chaffanjon, directeur général adjoint de Radio France, décédé le 24 avril 2013, ce prix a pour ambition de mettre en avant des reportages dans l’ère du temps sur le fond et sur la forme. La qualité journalistique et les reportages racontant le monde de manière objective sont des critères primordiaux de sélection.

Chacun des reportages primés est doté d’un prix de 2.500 euros, remis lors d’une cérémonie à la Maison de la Radio et de la Musique en juin 2023, et se verra publié sur les sites Internet des médias partenaires.

Les conditions de candidature

Les sujets et le format sont libres ;

La carte de presse n’est pas obligatoire ;

Les candidats doivent être majeurs ;

Un seul reportage de terrain doit être envoyé par candidature ;

Le reportage doit déjà avoir été diffusé par un site de presse français ou haïtien entre le 1er janvier 2022 et le 20 décembre 2022 ;

Si dans le cadre du reportage une ou des personnes s’expriment dans une langue autre que le français, un sous-titrage devra être inséré ;

Les candidatures sont à déposer sur le site prixphilippechaffanjon.org

Le jury 2023

L’écrivain Dany Laferrière, de l’Académie française, en est le président d’honneur.

Le jury de cette dixième édition présidé par Pierre Haski, président de Reporters Sans Frontières et chroniqueur géopolitique à France inter, et Dany Laferrière, Président d’honneur réunit des journalistes et personnalités des médias de premier plan :

Philippe Antoine, Directeur des rédactions de BFM Régions ; Matthieu Aron, Journaliste L’Obs ; Florence Aubenas, Grand reporter au Monde ; Alexandre Brachet, DG et fondateur Upian ; Charlotte Chaffanjon, Journaliste Libération, auteure ; Jean-Pierre Dorian, Rédacteur en chef à Sud-Ouest ; Jacques Expert, Auteur, ancien grand reporter de France Inter et ancien directeur des programmes et de l’antenne de RTL ; Olivier Geay, Rédacteur en chef de RTL ; Isabelle Labeyrie, Journaliste, cheffe du pôle Europe à franceinfo ; Franck Moulin, Directeur de la rédaction et DGA de l’info de RTL ; Fanny Stenneler , Journaliste à Francetv.

Le Prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia bénéficie du soutien de ses partenaires : Radio France, Haïti Futur , la FNAC , Festival International de Journalisme , Sud Ouest et RTL .