APPEL À TÉMOINS - France Bleu vous accompagne dans la reprise

Tous les matins, entre 6h et 9h, France Bleu Belfort Montbéliard vous accompagne dans cette période de déconfinement, et vous donne la parole pour vous aider dans la reprise de votre activité dans le Nord Franche-Comté.

Les circuits courts à l'honneur.

Plus que jamais, France Bleu a choisi de soutenir les circuits courts et les produits "made in Franche-Comté". Alors, vous êtes producteur ou maraicher, nous vous donnons la parole tous les matins à 7h55. L'occasion pour vous de nous présenter vos produits, et les différentes possibilités pour se les procurer en circuit court.

Alors, vous êtes producteur ou maraîcher franc-comtois. Vous avez fait le choix du circuit court. N'hésitez pas à vous faire connaitre.

Les commerces, artisans et services de proximité à l'honneur.

Vous êtes chef d'entreprise, artisan, gérant, responsable ou directeur d'un commerce, d'un lieu de loisirs, de culture, ou d'un service de proximité, tous les jours à 8h10, présentez-nous votre activité et les mesures de sécurité que vous appliquez, désormais, pour accueillir vos clients et le public, en toute sérénité.

Vous vous reconnaissez dans cet appel à témoins ? N'hésitez pas à nous contacter en remplissant le formulaire ci-dessous.

Chargement en cours...

Le média des circuits courts, c'est France Bleu Belfort Montbéliard.