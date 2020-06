Les salariés de BFMTV, RMC et des autres médias du groupe NextRadioTV appellent à une grève de 24 heures ce mercredi. Ils dénoncent le projet de suppression de plusieurs centaines d'emplois.

Appel à une grève de 24 heures ce mercredi chez BFMTV et RMC

Réunis en assemblée générale ce mardi, les salariés du groupe NextRadioTV, notamment ceux de BFMTV et RMC, ont voté une grève de 24 heures ce mercredi. Ils s'opposent à un projet de suppression de centaines d'emplois au sein du groupe.

Cette grève menace la diffusion du débat pour le second tour des élections municipales à Paris. Censé être le dernier avant le vote, il est en effet prévu mercredi soir sur BFMTV et BFM Paris.

Suppression envisagée d'un tiers des effectifs

Le 17 juin dernier, NextRadioTV a présenté un plan d'économies et "de reconquête", qui intervient suite à l'épidémie de coronavirus et face à une concurrence toujours plus forte, notamment dans le sport.

Ce plan prévoit de supprimer "330 à 380 CDI et jusqu'à 200 pigistes et intermittents", soit environ un tiers des effectifs du groupe. Selon les syndicats, il emploie actuellement environ 1.600 salariés. L'intersyndicale l'avait dénoncé, jugeant "cette coupe drastique incompréhensible" au sein d'un groupe bénéficiaire.

"Vives inquiétudes" des journalistes

Dans un communiqué publié lundi, les sociétés des journalistes (SDJ) de BFMTV, RMC Info, BFM Paris, RMC Sport et la rédaction de BFM Business ont souligné leurs "vives inquiétudes" concernant le "maintien de l'exigence et la qualité éditoriale" des antennes du groupe. Et une réunion avec la direction n'a selon eux, "pas permis d'obtenir d'éclaircissements sur l'avenir des rédactions".

Les dirigeants de NextradioTV défendent eux "la nécessité de cette inéluctable transformation", ils anticipent un écroulement des recettes publicitaires suite à la crise sanitaire. Ils ont appelé à "la responsabilité" de tous, et se disent ouverts au dialogue.

Le nombre de postes supprimés, entité par entité, devrait être détaillé le 10 juillet.