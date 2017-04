Après 15 ans d'absence, l'émission les "Minikeums" revient sur France 4

Les "Minikeums", disparus des écrans en 2002, vont faire leur retour à la télévision à la prochaine rentrée scolaire sur France Télévisions, ont annoncé mercredi France 4 et le producteur de l'émission, ALP. Une nouvelle formule est en cours de préparation, avec de nouveaux personnages.

Coco, Vaness, Nag et Jojo avaient disparu des écrans en 2002, mais 15 ans plus tard, les "Minikeums" s'apprêtent à faire leur retour. Les marionnettes qui ont fait le succès de l'émission sur France 3 dans les années 90 feront leur come-back sur France Télévisions à la prochaine rentrée scolaire, ont indiqué mercredi France 4 et ALP, le producteur de l'émission, confirmant une information du journaliste Maxime Guény.

France TV et ALP préparent le retour des #Minikeums. On y retrouvera les perso historiques (Coco, Vaness, M'sé) + de nouveaux perso. pic.twitter.com/p8CsSeJQnh — Maxime Guény (@MaximeGueny) April 11, 2017

Concurrents de Dorothée

"Une nouvelle série est en développement sur France 4 pour la rentrée prochaine", a indiqué mercredi à l'AFP une porte-parole de la chaîne. "Nous développons une nouvelle édition des Minikeums. Il y aura de nouveaux personnages", a ajouté sans plus de précisions une porte-parole du producteur ALP, qui avait déjà produit les 4.500 émissions des années 1990.

Les "Minikeums", concurrents des émissions de la bande de Dorothée sur TF1, ont été diffusés sur France 3 de 1993 à 2002. Les marionnettes étaient inspirées de célébrités de la télévision et de chanteurs des années 90, comme Antoine de Caunes, Vanessa Paradis et Nagui. Les "Minikeums" avaient d'abord assuré les transitions entre les dessins animés avant d'avoir leurs propres rubriques, souvent des parodies d'émissions de France 3 comme "Questions pour un lampion" ou "Fort Bobard", et leur propre émission: Cinékeum.

Succès télé... et musical

"On est la Minikeums Générations", scandait le générique de cette émission, qui réunissait jusqu'à la moitié des enfants de 4 à 10 ans présents devant leur télévision. Les Minikeums avaient également publié plusieurs tubes, dont "Ma Mélissa", une parodie de boys band (disque d'or en 1997), ou "On va la gagner", enregistrée avant la Coupe du monde de football 1998.

Des imitateurs comme Gérald Dahan, Sandrine Alexi et Didier Gustin avaient prêté leur voix à cette quinzaine de marionnettes au ton décalé. Certains seraient à nouveau de l'aventure selon le journaliste Maxime Guény.

Retour #Minikeums : la suite. Les imitateurs Gérald Dahan et Sandrine Alexi de la partie + nouvelles voix. Tournage pas avant juin-juillet. pic.twitter.com/Y8HAR9uGkT — Maxime Guény (@MaximeGueny) April 13, 2017

Le générique des "Minikeums" (1994)

Le clip de "Ma Mélissa"