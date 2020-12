Apres la mort de Robert Hossein, Sarlat se souvient du tournage des Misérables

Le comédien et metteur en scène qui s'est éteint ce jeudi à Paris, avait tourné une bonne partie de son film " les Misérables" à Sarlat en 1980. L'équipe était restée plus de trois mois en Périgord.

Le souvenir du tournage des Misérables est encore vif pour les Sarladais qui ont connu cette époque. Le premier assistant du réalisateur , Emmanuel Gust était venu plusieurs semaines en amont, pour repérer les lieux de tournage. Il était épaulé à l'époque par Annie Bersars, alors directrice de l'office de tourisme. Et le premier jour de tournage, le 16 novembre 1980, est resté gravé dans la mémoire de l'assistant réalisateur: "On avait tourné un lundi, jour de fermeture des commerces, et recouvert de terre la place de la Liberté"

C'était l'un des plus gros budgets du cinéma à l'époque

Un très long tournage

L'équipe va rester à Sarlat jusqu'à la mi-février. Le budget est l'un des plus gros de l'époque. Le casting est à la hauteur. Lino Ventura campe Jean Valjean, Michel Bouquet l'inspecteur Javert et Jean Carmet Thénardier , mais il y a aussi Louis et Francoise Seignier , Evelyne Bouix et beaucoup d'autres encore. Les bureaux de l'équipe sont installés au dessus de l'office de tourisme situé à l'époque en plein cœur de la vieille ville. Et Annie Bersars se souvient: "C'était énorme, tous les hôtels étaient complets, cela faisait marcher les restaurants, ils avaient pris beaucoup de figurants, c'était incroyable." Un très bon souvenir pour celle qui a aussi croisé Robert Hossein à plusieurs reprises: " Il avait toujours des histoires à raconter, il avait une voix particulière, il en imposait."

L'équipe de tournage est restée trois mois à Sarlat

De nombreuses scènes seront tournées dans Sarlat, à l’hôtel de Plamon, à l'abbaye Sainte Claire ou à Saint Joseph. Mais l'équipe va aussi sortir de Sarlat pour installer ses caméras à Monpazier par exemple. Les Misérables, scénarisé par l'historien Alain Decaux et présenté comme l'une des plus fidèles adaptations de Victor Hugo, a été l'avant dernier long-métrage tourné par Robert Hossein.