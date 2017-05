Après le canular homophobe de Cyril Hanouna, plusieurs annonceurs retirent leurs publicités de son émission

Après le canular homophobe de Cyril Hanouna dans son émission "Touche pas à mon poste", plusieurs annonceurs ont décidé de retirer leurs spots publicitaires de l'émission diffusée sur C8. Le sketch de Cyril Hanouna a déclenché plus de 20.000 plaintes de téléspectateurs auprès du CSA, un record.

Après le canular jugé homophobe de Cyril Hanouna et l'avalanche de plaintes de téléspectateurs au CSA, Plusieurs marques, dont Décathlon, PSA, Flunch, Bosch, Petit Navire et Orange ont annoncé ce lundi suspendre leurs campagnes de publicité dans l'émission "Touche pas à mon poste" de Cyril Hanouna sur la chaîne C8, après une séquence jugée homophobe par des associations et de nombreux internautes, selon franceinfo.

Nous ne cautionnons aucun propos discriminatoire" - Flunch

Sur le réseau social Twitter, Décathlon affirme avoir "demandé à retirer ses pubs de l'émission". PSA explique que "conformément aux valeurs du groupe PSA, Peugeot, Citroën & DS suspendent leurs investissements publicitaires sur ce créneau horaire", et Flunch assure que "plus aucun spot Flunch n'est désormais diffusé sur ce créneau. Nous ne cautionnons aucun propos discriminatoire".

Petit Navire "condamne avec fermeté les propos discriminatoires"

Lundi soir, Orange France a également tweeté : "Conformément aux valeurs d'Orange France, nous suspendons toutes nos publicités diffusées sur le créneau horaire de l'émission". La marque Petit Navire "condamne avec fermeté les propos discriminatoires" tenus dans l'émission de C8, très loin des valeurs de notre marque", et a "choisi de stopper notre campagne actuelle de sponsoring de l’émission Touche pas à mon poste". Le marque Bosch, contactée par franceinfo, affirme également avoir décidé de suspendre la diffusion de ses publicités sur le créneau de l'émission.

Un record de plaintes au CSA

Lundi à 16H30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) avait reçu 20.486 plaintes de téléspectateurs, un record absolu à comparer aux 36.000 plaintes reçues par le régulateur dans toute l'année 2016 tous programmes confondus, et les signalements continuaient à affluer. La Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, les associations SOS Homophobie et Le Refuge, ainsi que l'association des journalistes LGBT ont condamné ce passage. L’association Le Refuge a annoncé son intention de porter plainte.

C8 propose de produire des spots anti-homophobie

Le directeur général de C8 a proposé ce mardi de produire et diffuser des spots de soutien aux associations anti-homophobie. "Je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont été heurtés et évidemment je le regrette, mais je ne vais pas m'excuser au-delà de ce qu'a fait Cyril", a réagi le directeur général de C8 Franck Appietto sur Europe 1. "C'est une séquence qui est passée en direct en troisième partie de soirée, avec une interdiction au moins de 12 ans et qui n'a rien à voir avec l'émission d'access qu'on essaie de fragiliser en attaquant Cyril", a estimé Franck Appietto. C'était un canular qui a été mal interprété. Ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est qu'on donne la parole aux associations anti-homophobie. Je leur propose de nous contacter, on produira et on diffusera sur les antennes du groupe un spot pour les soutenir parce que nous combattons l'homophobie depuis toujours", a-t-il assuré.