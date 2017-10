Après Nantes, le Tours FC va-t-il confirmer à Lorient?

A peine remis de leur victoire contre le FC Nantes en Coupe de la Ligue, les footballeurs de Tours retrouvent le championnat. Lanterne rouge au classement, le TFC joue à Lorient ce samedi à partir de 15h, match décalé de la 13ème journée de Ligue 2.

Le Tours FC n'aura pas pu profiter bien longtemps de sa joie et de sa qualification en Coupe de la Ligue face à Nantes. Trois jours après avoir dominé les canaris, Tours retrouve son quotidien en espérant que la donne a changé. Tours se déplace à Lorient ce samedi après-midi, match décalé de la 13ème journée de Ligue 2.

2 points pris par le Tours FC sur 36 possibles

Tours vit depuis le début de la saison un calvaire, avec une dernière place au classement et un bilan famélique de 2 nuls pour 11 défaites. Lorient est 5ème au classement, et candidat affiché à la remontée en Ligue 1. Dans leur stade du Moustoir, les merlus n'ont pas perdu cette saison, preuve de la tâche compliquée qui attend le Tours FC. "Dans la situation où nous sommes, il n'y a pas de bons adversaires" explique Sébastien Gondouin, l'entraîneur intérimaire du TFC. "Jouer une bonne équipe comme ça, ça ne nous fait pas peur" assure son côté l'attaquant Sacha Clémence. "On a quand même battu Nantes. Lorient c'est faisable".

Denis Bouanga d'attaque pour ce Lorient-Tours

La rencontre entre Tours et Lorient sera aussi l'occasion de revoir l'attaquant Denis Bouanga, retourné dans son club breton après avoir brillé l'an dernier sous les couleurs tourangelles. Il a marqué cette saison quatre buts pour Lorient, et délivré trois passes décisives. Il devrait être aligné ce samedi après-midi à la pointe de l'attaque lorientaise.