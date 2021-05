Après son César de la meilleure actrice, Laure Calamy bientôt de retour à Orléans au cinéma des Carmes

L'orléanaise Laure Calamy va faire son retour à Orléans, après avoir obtenu le César de la meilleure actrice en mars dernier. La comédienne viendra aux Carmes, le cinéma Art et Essai d'Orléans dont elle avait parlé lors de la cérémonie des Césars, pour défendre le film "Garçon chiffon".

Laure Calamy et Nicolas Maury (à Angoulême l'été dernier) © Maxppp - Franck Castel

La séance aura lieu à 16h le 6 juin dans un cinéma qui compte beaucoup pour Laure Calamy, née à Orléans où elle a passé toute son enfance et adolescence, et où vit toujours sa famille. Lors de la cérémonie des Césars le 12 mars, très émue, elle avait expliqué : "je repense à le jeune provinciale que j'étais. Je repense au Centre dramatique national d'Orléans et au cinéma Les Carmes, où j'ai eu mes premières émotions."

Seulement 95 places disponibles pour cet événement

Pour les Carmes, cinéma Art et Essai qui accueillait déjà ce vendredi 28 mai un autre orléanais césarisé, Alex Lutz, venu défendre "5ème set", cette venue de Laure Calamy sera évidemment un événement. En raison des règles sanitaires qui imposent une jauge de 35% maximum dans chaque salle, seules 95 places sont mises en vente, soit directement sur place, soit sur le site internet du cinéma orléanais.