Après son sketch homophobe, Cyril Hanouna publie une lettre d'excuses

Après son sketch homophobe dans l’émission "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna a publié une lettre d'excuses sur le site de Libération mardi soir. Il reconnaît que "ce sketch n'avait pas lieu d'être". Par ailleurs, un mannequin américain dénonce l’utilisation de son image sans autorisation.

L'animateur Cyril Hanouna, visé par des milliers de plaintes de téléspectateurs et une procédure de sanction du CSA après la diffusion d'un canular jugé homophobe, dans son émission 'Touche pas à mon poste" sur C8, a fait son mea culpa dans une lettre publiée sur le site du journal Libération mardi soir. Cette lettre a été publiée après qu'une cinquantaine d'annonceurs ont annoncé la suspension de la diffusion de publicité pendant le créneau horaire de l'émission.

Si ce canular est apparu comme pouvant accentuer l'homophobie alors, c'est qu'au final, ce sketch n'avait pas lieu d'être" - Cyril Hanouna

"Si ce canular n'a pas fait rire chacun avec tous et au contraire est apparu comme pouvant accentuer l'homophobie alors, c'est qu'au final, ce sketch n'avait pas lieu d'être", écrit- il, en présentant "encore une fois toutes (ses) excuses et en premier lieu, à toutes celles et ceux qui ont été blessés, peinés ou choqués", dans cette lettre.

Des homosexuels souffrent encore trop du rejet. Je n'ai jamais voulu les stigmatiser d'aucune manière"

"Aujourd'hui, en France, des homosexuels souffrent encore trop du rejet. Ce sketch est allé trop loin. Je n'ai jamais voulu les stigmatiser d'aucune manière", poursuit l'animateur de "Touche pas à mon poste", qui a décidé de se "rapprocher des associations, pour que ces derniers jours nous servent à toutes et tous pour avancer". Dans son émission, lundi, Cyril Hanouna avait déjà reconnu avoir "déconné": "On a commis une erreur, j'ai commis une erreur", avait-il souligné.

Un mannequin américain dénonce l’utilisation de sa photo sans autorisation

Pour les besoins du sketch, Cyril Hanouna a utilisé une photo du torse d'un mannequin américain, sans sa permission. Joint par franceinfo, le mannequin américain, Max Emerson, dénonce l'utilisation de son image. "C’est un énorme problème, a expliqué Max Emerson. Tout ce que je fais dans mon travail, c'est pour donner une visibilité positive aux personnes LGBT, et pour aider à normaliser la communauté. Le fait que Cyril Hanouna ait utilisé mon image pour humilier et 'outer' des gens est entièrement inacceptable". Ce genre de langage et d’attitude peut être très dangereux". Interrogé sur les suites qu'il comptait donner à cette affaire, Max Emerson a proposé qu'"au lieu d'entamer une procédure contre lui",_l'animateur reverse l'intégralité du revenu publicitaire de la semaine à l'Alliance gay et lesbienne contre la diffamation (GLAAD).