Après The Voice Kids, Abdellah Boujalal veut aller encore plus haut en 2021

Son interprétation de la chanson de Jacques Brel, "Quand on n'a que l'amour", a marqué l'édition 2020 de The Voice Kids. Abdellah Boujalal, qui s'est hissé jusqu'en finale de l'émission de TF1, ne compte pas s'arrêter à ce premier succès. Le jeune Bayonnais espère que son beau parcours dans The Voice Kids lui ouvrira des portes. "L'année qu'on a vécue n'était pas facile pour le monde de la culture" souligne le lycéen de 17 ans. "'[En 2021] j'espère vraiment que je pourrais aller à la rencontre des personnes qui ont été là pour me soutenir, surtout les Basques et les Bayonnais."

Les grandes scènes font rêver, comme les Arènes, la Gare du Midi...

Abdellah Boujalal rêve de concerts, seul sur scène, ce qu'il n'a encore jamais fait. " J'ai fait des concerts avec du public mais (...) c'était avec mon papa que j'accompagnais au saxophone ou alors je chantais, quelques chansons. Pourquoi pas commencer par de petites scènes, pour rencontrer les personnes qui ont été là pour moi. Et ensuite...forcément, les grandes scènes font rêver, comme les Arènes, la Gare du Midi." Le jeune chanteur commence à travailler un petit répertoire, qu'il espère pouvoir chanter à l'été 2021, dans des bars, des cafés, des restaurants du Pays Basque. Avec, toujours, cette volonté de rencontrer ceux qui l'ont soutenu lors de son passage à The Voice Kids.

Dans ses cartons de projets, peut-on trouver un album ? Non, répond Abdellah Boujalal. Même s'il essaie de travailler dessus. "C'est un peu une carte de visite" reconnaît-il. "Et ce serait cool pour ceux qui m'ont soutenu, qu'ils puissent avoir un petit support, pour m'écouter quand ils le veulent." L'album devra attendre une futur un peu plus lointain. Car Abdellah a aussi du travail en coulisses ou plutôt, au lycée ! "C'était la condition pour que j'essaie le monde de la musique : l'école, il ne fallait pas lâcher (...) 2021, c'est la première partie du BAC... j'aime bien l'école, donc je vais aller au moins jusqu'au BAC. Et pour la musique, j'espère pouvoir un peu percer en 2021..."

Abdellah Boudjelal: "j'espère vraiment qu'en 2021 je pourrai à la rencontre des personnes qui m'ont soutenues" Copier

