Ariane Carletti, ancienne animatrice du "Club Dorothée", est morte

L'ancienne animatrice du "Club Dorothée" Ariane Carletti est morte, ont annoncé ses enfants ce mercredi. L'interprète des génériques de "Dragon Ball Z", des "Bisounours" et de nombreux skectches dans l'émission pour enfants avait 61 ans.

Le club Dorothée avec Patrick Simpson-Jones, François Corbier, Dorothée, Ariane Carletti et Jacky.

Elle était connue pour son espièglerie, ses sketches avec Les Musclés et son interprétation du générique de "Dragon Ball Z". Ariane Carletti, la brune du "Club Dorothée", qui a officié de 1987 à 1997 dans la célèbre émission, est morte, ont annoncé ses enfants ce mercredi. Ariane est morte un an après son complice François Corbier, qui était décédé le 1er juillet 2018.

"Elle laissera un vide immense dans le cœur de sa famille, ses amis et tout ceux qui ont eu la chance de croiser sa route" - Le communiqué de ses proches

"C'est avec une immense tristesse qu'Eléonore et Tristan, ses enfants, et son frère Denis vous font part du décès d'Ariane Carletti, survenu le 3 septembre à l'âge de 61 ans", ont annoncé ses enfants. "Elle laissera un vide immense dans le cœur de sa famille, ses amis et tout ceux qui ont eu la chance de croiser sa route."

"Pas de pitié pour les croissants", "Dragon ball Z" et "Bisounours"

Dans le Club Dorothée, de 1987 à 1997, Ariane jouait notamment dans les sketches avec les Musclés et dans la séquence "Salut les Musclés". C'est aussi cette brune pétillante qui interprétait les génériques de "Dragon Ball Z" et des Bisounours. Elle avait aussi joué dans le film "Les Surdoués de la 1ère compagnie".