Arnaud Ducret : "Petit, je rêvais de Saint-Tropez dans les magazines"

Arnaud Ducret, le comédien et humoriste, se confie sur les lieux qu'il apprécie en France. La Normandie, la Provence, la Côte d'Azur, le Vaucluse, Paris... Place(s) à la France d'Arnaud Ducret !

Arnaud Ducret, que l'on retrouve en ce moment en tournée avec son nouveau spectacle "That’s life !", nous raconte les villes qui l'ont marqué : Rouen, Avignon, Paris ou encore Saint-Tropez. Une vie aux quatre coins de la France, façonnée par la passion de son métier.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est le comédien et humoriste, Arnaud Ducret, qui nous dévoile les lieux importants de sa vie.

Son enfance en Normandie

Arnaud Ducret est né à Rouen en Seine-Maritime, il y a grandi et y a fait ses études. Une scolarité rapidement écourtée, car le jeune homme d'1m90 se destinait déjà à jouer la comédie.

L'école n'était pas faite pour moi !

De sa Normandie natale, Arnaud Ducret en garde une odeur plutôt particulière : celle de la raffinerie de Petit-Couronne ! Aujourd'hui fermée, elle dégageait un effluve abominable pour la plupart des gens, mais Arnaud, habitant juste à côté, y était habitué.

Mes copains me disaient : "Mais c'est quoi cette odeur ? Vous êtes malades !"

Les lieux qui ont changé sa carrière

Ses premiers rôles au théâtre, Arnaud Ducret les a joués sur les planches à Avignon dans le Vaucluse, en 1998. Il avait 19 ans. En plein championnat du monde de football, le comédien se souvient du "bordel" dans la ville et surtout des soirées à regarder les matchs dans les bars. Dans un moment d'excitation, il avoue même :

Le soir de la finale, on s'est levés sur une table avec un copain, on a levé nos bras et on a heurté et cassé le lustre. Le patron est arrivé en hurlant et on est partis sans payer nos bières ! Désolé mec.

Professionnellement, la cité des papes lui a apporté des rencontres qui allaient changer sa vie. Notamment, celle d'une personne qui l'a poussé à monter sur Paris pour tenter sa chance dans ce métier.

Son coup de cœur pour Aix-en-Provence et Bourgoin-Jallieu

Arrivé à Paris, Arnaud Ducret vivait en colocation avec deux copains du Cours Florent (école de théâtre à Paris). L'un d'eux venait d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) et l'autre de Bourgoin-Jallieu (Isère). L'occasion pour eux d'y passer leurs premières vacances "entre potes". Aujourd'hui, le comédien avoue avoir un pincement au cœur quand il y retourne.

Ses escapades en amoureux sur la Côte d'Azur

Pour un long week-end en amoureux, Arnaud Ducret privilégie la Côte d'Azur : Cannes, Nice, mais surtout Saint-Tropez. Il adore se ressourcer dans ce "petit village" et y rencontrer ses amis, mais c'est surtout la réalisation de son rêve d'enfant !

Je me souviens tout gamin, je regardais des magazines et je me disais : Whaou, c'est ça Saint-Tropez ? C'est là-bas que les comédiens vont ? Je suis très cliché comédien !

Sa vocation cachée

Arnaud Ducret s'est toujours destiné à être comédien. Mais en dehors de cela, ce qui lui plaisait le plus, c'était "animateur radio". Il écoutait "Supernana" sur Skyrock, en cachette dans sa chambre jusqu'à 2h du matin, et ça le rendait dingue : "Je me disais, je veux faire ça !"

On l'a pris au mot, et on lui a tendu le micro de France Bleu pour une improvisation inspirée, à découvrir en fin de vidéo.