Asnières-sur-Vègre, France

La commune est traditionnellement présentée comme "l'un des plus beaux villages de la Sarthe", mais sera-t-elle sacrée "village préféré des Français" ? Sur les 14 candidats sélectionnés pour cette septième élection, Stéphane Bern s'est déplacé en personne pour des tournages dans six villages... dont Asnières-sur-Vègre. Plutôt bon signe a priori pour le carré final, même si la concurrence sera acharnée avec, entre autres, Le Mont Saint-Michel (classé au patrimoine mondial de l'UNESCO), l'île de Sein, dans le Finistère, ou encore Roussillon, l'une des pépites du Lubéron.

Une récompense du soin apporté au patrimoine local

Depuis 2014, Jean-Pierre Bourrely est le maire de ce village de 411 habitants aux belles maisons ocre. "La production nous a contactés en avril, on était seulement pré-sélectionné à ce moment-là, et la délivrance est arrivée un bon mois plus tard avec la nomination officielle pour le concours. C'est déjà une immense joie et une immense fierté, une récompense du soin apporté au village depuis 30 ans".

Une soirée est organisée ce mardi soir au café associatif d'Asnières-sur-Vègre pour suivre l'émission sur France 2.

Les 14 villages sélectionnés

Qui succédera à Kaysersberg en Alsace, lauréat 2017 du "Village préféré des Français" ?