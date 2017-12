Attention : si vous avez prévu d'envoyer vos voeux de nouvelle année partout dans le monde via l'application WhatsApp, vous ne pourrez peut-être pas l'utiliser ce 1er janvier. Ce 31 décembre, la célèbre appli de messagerie instantanée, connue pour fonctionner (presque) partout dans le monde, cessera de fonctionner sur certaines plateformes.

Si vous possédez un téléphone Blackberry fonctionnant sous Blackberry OS ou Blackberry 10, ou encore un téléphone dont le système est Windows Phone 8.0 ou antérieur, WhatsApp cessera de fonctionner pour de bon ce 31 décembre. Plus tôt dans l'année, les téléphones Nokia Symbian S60 avaient connu le même sort, le 30 juin 2017.

D'autres systèmes d'exploitation bientôt concernés

La décision a été prise par WhatsApp en 2016 (et annoncée à la même époque sur leur blog) : l'entreprise, propriété de Facebook, avait alors annoncé vouloir se concentrer sur la fabrication de nouvelles fonctionnalités pour les plateformes les plus populaires. Si vous êtes sur un iPhone ou un téléphone récent fonctionnant avec Android, vous aurez donc peu de souci à vous faire.

En revanche, d'autres systèmes d'exploitation sont condamnés à plus ou moins long terme : le 31 décembre 2018, c'est le support des Nokia S40 qui cessera de fonctionner. Et plus problématique encore, le 1er février 2020, les téléphones fonctionnant sous Android dans sa version 2.3.7 ou antérieure n'auront plus non plus accès à l'application.