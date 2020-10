Au-dessus des nuages, une fiction événement avec Alice Taglioni sur TF1 lundi 9 novembre

Au-dessus des nuages est une fiction librement adaptée de l'ouvrage de Dorine Bourneton. Une histoire vraie et un sujet fort, optimiste et tourné vers l'avenir, à découvrir sur TF1 lundi 9 novembre à 21h05

L'histoire

Le combat de Dorine Bourneton, paraplégique, pour rester femme, devenir mère et pilote de voltige aérienne Le destin exceptionnel de Dorine Bourneton qui à l’âge de 16 ans a eu un accident d’avion qui l’a rendue paraplégique. Elle n’a eu de cesse de remonter dans un avion et de piloter à nouveau, tout en menant un combat pour être une femme et une mère comme les autres.

Avec Alice Taglioni, Aïssa Maïga, Lannick Gautry, Fanny Cottençon, Sam Karmann, Cyril Gueï, Margaux Chatelier, Alex Goude...