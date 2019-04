Au Kilimandjaro - L'Alsacienne Laetitia Bléger, Miss France 2004 , tutoie les sommets

Quinze ans après avoir décroché son titre de Miss France, l'Alsacienne Laetitia Bléger a une nouvelle passion : gravir les sommets des montagnes. En mars dernier, elle a franchi le Kilimandjaro, à près de 6.000 mètres d'altitude. La trentenaire souhaite monter encore plus haut en 2020.

Laetitia Bléger, Miss France 2004, caressait depuis longtemps ce rêve de monter tout en haut du Kilimandjaro, à près de 6.000 mètres d'altitude. La trentenaire, entourée d'une bande de 6 autres personnes l'a fait le 13 mars dernier.

Le trail et les courses dans la nature, c'est la nouvelle passion de la jeune femme, depuis son retour en Alsace, il y a quelques années. Entre deux avions, où elle exerce le métier d'hôtesse de l'air et les vignes de Saint-Hippolyte, où elle donne un coup de main à ses parents, Laëtitia Bléger enfile ses baskets pour s'entraîner et profiter du grand air. Elle participe ponctuellement à des compétitions dans les Vosges, son terrain d'entraînement.

Le grand air depuis toute petite, le Kilimandjaro, un rêve exaucé

C'est quand elle était toute petite, du côté de Saint-Hippolyte, que Laetitia a pris goût aux balades dans les montagnes. Son père, vigneron de profession, l'emmenait régulièrement le dimanche, prendre un bon bol d'air frai.

Ce qui me plait c'est d'être dans la nature, d'être complètement déconnectée du monde. Je sens que ça me fait vraiment du bien," Laetitia Bléger

Le 13 mars dernier, la jeune femme a exaucé son rêve, en franchissant le Kilimandjaro, à près de 6.000 mètres d'altitude, après six jours de marche. Elle n'avait pas oublié son écharpe de Miss France 2004, pour la photo souvenir.

C'est le toit de l'Afrique, c'était magnifique avec les différents paysages tout au long du parcours, c'était impressionnant. J'ai exaucé un vieux rêve. "

Pourtant, à 300 mètres de l'arrivée, Laetitia Bléger a eu quelques difficultés : "A plus de 5.000 mètres d'altitude c'était difficile. J'ai eu du mal à digérer après mon repas . Mais l'essentiel est fait, j'ai terminé au mental," souligne Miss France 2004.

Objectif pour 2020 : l'Aconcagua en Argentine à près de 7.000 mètres d'altitude et des bretzels !

Laetitia Bléger ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, elle a un prochain objectif pour 2020 : monter tout en haut de l'Aconcagua, en Argentine, surnommé le "colosse de l'Amérique ". C'est encore plus haut que le Kilimandjaro, à près de 7.000 mètres d'altitude. Pour cette seconde ascension, elle souhaite bien sûr emmener son écharpe de Miss France, mais aussi une petite équipe alsacienne.

Laetitia Bléger est ambassadrice de la ville de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Elle souhaite aussi emporter quelques petits Bretzels, pour la photo finale !