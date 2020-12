"Au pied du sapin" et "Boule de neige" : les souvenirs de fêtes de nos people !

Témoignages et souvenirs sépia de neige et de Noël

Tous les jours de, 6h46 et 18h51, mais aussi le week-end à 8h55, les personnalités de Franche-Comté vous racontent à tour de rôle leurs plus beaux souvenirs de Noël et de leurs premières neiges !

Au pied du sapin

Des souvenirs de paquets pas comme les autres...

Damien Jouillerot, comédien - dessinateur

Jean-Louis Fousseret, ancien maire de Besançon (2001-2020)

Michel Vautrot, ancien arbitre international de football

Lilian Renaud, auteur - compositeur - interprète

Aldebert, auteur - compositeur - interprète

Boule de neige

Des souvenirs de neige et de tout ski marque !

Ecco : auteure - compositrice - interprète

Clotilde Moulin : harpiste - chanteuse

Vincent Defrasne : biathlète, champion olympique 2006

Mennel : auteure - compositrice - interprète

Lola Semonin : auteure - comédienne - La Madeleine Proust