Audiences en hausse pour France Bleu Berry : 53.000 auditeurs chaque jour à l'écoute dans l'Indre et le Cher

40 ans d'existence et nous pouvons toujours compter sur vous ! Merci de rester fidèles à France Bleu Berry. Vous êtes chaque jour 53.000 Berrichons à nous écouter dans l'Indre et le Cher. France Bleu Berry plus que jamais 1ere radio locale du Berry.

Quand on fait de la radio c'est mieux d'être écouté ! Et selon la dernière enquête EAR (anciennement Médialocales) c'est le cas pour France Bleu Berry. Vous êtes 53.000 auditeurs en Berry à vous brancher chaque jour sur notre fréquence et bien sûr cela nous fait très plaisir.

En Audience cumulée ça représente 12.1% de la population à notre écoute dans l'Indre et le Cher. Cela fait de France Bleu Berry la 1ère radio locale du Berry (2e audience toutes radios confondues). Elle atteint même en audience cumulée 18,1 % à Châteauroux et 19% de part d'audience ce qui en fait la 1e radio dans le chef-lieu de l'Indre. Des chiffres en hausse, dans un contexte pourtant nationalement compliqué pour le média radio. Bref, pour fêter nos 40 ans d'existence on ne pouvait souhaiter meilleur cadeau.

Un grand "Merci" donc à vous, tous nos auditeurs. C'est une belle aventure qui se poursuit et va se poursuivre. Car on fait toujours tout pour rester à VOTRE écoute et continuer de vous apporter les programmes et l'actu que vous souhaitez.