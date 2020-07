Audiences : France Bleu Mayenne encore la radio préférée des Mayennais !

Les résultats d'audience sont tombés ce jeudi. France Bleu Mayenne conforte sa place de radio leader dans le département et gagne plus de 4.000 auditeurs cette année ! MERCI pour votre confiance !

France Bleu Mayenne est toujours votre première radio dans le département ! Avec 17,5% d'audience cumulée entre septembre 2019 et juin 2020 (+1,6%), la radio locale confirme son statut de leader sur l'ensemble de la Mayenne devant NRJ (13,1%) et RTL (12,4%). La part d'audience est également en augmentation de 1,1% sur un an.

Dans cette année si particulière, marquée par la crise du coronavirus et les élections municipales, France Bleu Mayenne a gagné 4.200 auditeurs quotidiens et réalise une excellente saison avec désormais 45.000 auditeurs quotidiens.

Carton du site internet

En Mayenne, les auditeurs confirment leur amour pour la radio locale de proximité, et les internautes aussi ! Le nombre de visites sur francebleu.fr via l'application et les moteurs de recherche a doublé (+113%) tout comme l'écoute sur l'application !

Un GRAND MERCI pour la confiance que vous nous accordez tous les jours, on est bien ensemble !