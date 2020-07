Audiences : France Bleu Orléans en hausse, première radio locale du Loiret !

Les chiffres d'audience pour la saison radiophonique 2019/2020 viennent de tomber, et France Bleu Orléans est la radio locale n°1 du Loiret, avec des résultats orientés à la hausse en termes d'audience cumulée et de part d'audience. Et sur le web, la progression est de + 147%. Merci à tous.tes !