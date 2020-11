Audiences radio : France Bleu renforce sa puissance en proximité

Avec 127.000 nouveaux auditeurs en un an, France Bleu confirme qu'elle est plus que jamais le média de la proximité ! Vous êtes plus de 3,4 millions à nous écouter tous les jours.... merci !

Avec 3.405.000 auditeurs quotidiens soit 6,3% d'audience cumulée*, France Bleu est l'une des rares stations de radio à accueillir de nouveaux auditeurs, grâce à une offre enrichie et renouvelée.

France Bleu + 127 000 nouveaux auditeurs en un an

Vos nouveaux rendez-vous

Avec un part d'audience sur la journée qui atteint 5,9%, France Bleu est également la 3ème radio la plus écoutée en France dès 5h du matin et jusqu'à midi.

Succès aussi sur le numérique

Et vous êtes aussi de plus en plus nombreux à suivre vos actualités et vos programmes de proximité sur le numérique, le site et l'application France Bleu enregistrent eux-aussi de nouveaux records d'audience. Tandis que vous êtes désormais plus de deux millions à nous suivre sur facebook.

France Bleu les chifffres du numérique

*(source Médiamétrie 126 000 Radio, sept-oct 2020, 13ans et +)