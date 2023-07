Audiences radio : grâce à votre fidélité, France Bleu Mayenne est leader en Mayenne et à Laval

Il y a des jours où on se sent très heureux et c'est grâce à vous, à votre fidélité. Selon la dernière étude EAR pilotée par l'institut Médiamétrie, France Bleu Mayenne reste leader en Mayenne et sur Laval, pour la période 2021/2023. Vous êtes 45.000 auditeurs à vous brancher chaque jour sur nos fréquences. En audience cumulée, ça représente 17,5% de la population mayennaise à nous écouter. MERCI ! ON EST BIEN ENSEMBLE EN MAYENNE ! Et l'aventure se poursuit, nous continuerons à vous offrir des programmes et des infos proches de vous et de vos attentes.

