Audiences radio : vous êtes près de 48.000 à écouter France Bleu Pays Basque chaque jour

Vous êtes toujours plus nombreux, et nous écoutez aussi plus longtemps chaque jour

France Bleu Pays Basque reste la première radio du Pays basque. Vous êtes près de 48.000 à nous écouter tous les jours. C'est ce qui ressort du sondage Médialocales, publié ce jeudi par Médiamétrie, devant France Inter et loin devant les autres radios. Dans le détail, votre radio au Pays basque totalise 17,6% de taux d'audience, dans un contexte général de baisse de l'écoute du média radio.

Vous êtes plus nombreux (près de 1.000 auditeurs en plus) que l'an passé et la part d'audience est en hausse de près de deux points, ce qui signifie que vous nous écoutez aussi plus longtemps.

Au nom de toute l'équipe, merci à tous de votre fidélité !