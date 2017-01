Audiences télé : M6 et les chaînes de la TNT tirent leur épingle du jeu en 2016

M6 est la seule chaîne de télévision historique dont l'audience a progressé en 2016, selon les chiffres de Médiamétrie. Plusieurs chaînes de la TNT se distinguent aussi, notamment HD1.

L'année 2016 a été bonne pour M6, qui gagne 0,3 point de part d'audience selon des chiffres publiés par Médiamétrie ce lundi 2 janvier. La chaîne atteint une audience moyenne de 10,2%, portée par les succès d'émissions comme "Le Meilleur Pâtissier" ou "La France a un incroyable talent", mais aussi par l'Euro de football. M6 a réalisé la meilleure audience de l'année le 10 juillet 2016, avec la retransmission de la finale de la compétition, France-Portugal (20,8 millions de téléspectateurs).

Le Meilleur Pâtissier est l'une des émissions qui a séduit les téléspectateurs en 2016 - Pascalito-M6

Pire audience annuelle pour TF1

TF1 reste la chaîne de télévision la plus regardée, mais enregistre sa pire audience moyenne annuellle, à 20,4% (-1 point). La Une remporte toutefois 90 des 100 meilleures audiences de l'année, grâce, là encore, au football, mais aussi aux séries. C'est une autre chaîne du groupe TF1 qui se distingue dans les audiences moyennes 2016 : avec 1,8% de part d'audience (0,6 point), HD1 réalise une année record.

M6 réalise la meilleure audience télé de 2016 avec la finale de l'Euro de football. © Visactu -

Canal+ dégringole, C8 est stable grâce à "Touche pas à mon poste"

Du côté de France Télévisions, France 2 voit son audience reculer à 13,4% (-0,9 point), son niveau le plus bas. France 3 est à 9,1% (-0,1 point) et France 5 est stable à 3,4%. France 4 (1,9%) et France Ô sont en progression (0,8%). Hausse d'audience aussi pour Arte (2,3%). Sur la TNT, outre HD1 et son audience record, RMC Découverte, Chérie 25, 6Ter et L'Equipe ont toutes progressé.

C'est la dégringolade pour Canal+, avec 1,7% d'audience moyenne, soit une baisse de 0,9 point. Mais C8, l'autre chaîne du groupe, se porte toujours bien puisque son audience moyenne se maintient à 3,4%, notamment grâce à l'émission "Touche pas à mon poste", qui réunit en moyenne 1,5 million de téléspectateurs. Les Français ont passé un peu moins de temps à regarder la télévision en 2016, 3h43 par jour en live et en replay selon Médiamétrie, soit une minute de mois qu'en 2015.