France Télévisions, Radio France, ou encore Arte, devront économiser au total 190 millions d'euros à l'horizon 2022, pour contribuer à l'effort de réduction des dépenses publiques, a annoncé ce jeudi le gouvernement.

De son côté, France Ô pourrait être supprimée de la TNT.

Suppression de France Ô au profit du réseau local des Outre-mer 1ères

Le gouvernement veut "libérer le canal hertzien de France Ô", la chaîne de France Télévisions consacrée à l’Outremer, au profit du renforcement du réseau local des Outre-mer 1ères et d’un "portail numérique enrichi", a annoncé Matignon ce jeudi.

Ces économies se répartiront comme suit : 160 millions pour France Télévisions, 20 millions pour Radio France, et 10 millions pour les autres groupes du service public audiovisuel (Arte, l'Institut national de l'audiovisuel, TV5Monde et France Médias Monde, la maison mère de France 24 et RFI).

Pour 2019, l'effort à réaliser sera de 35 millions, dont 25 à la charge de France Télévisions.