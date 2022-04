Audiovisuel public : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Interrogé sur sa proposition de supprimer la redevance audiovisuelle - qui finance France Télévisions, Radio France, l'INA, TV5 Monde et France Médias Monde -, Emmanuel Macron a proposé vendredi de la remplacer par un budget pluriannuel, qui garantirait l'indépendance de l'audiovisuel public. "On définit un budget, on donne de la visibilité pluriannuelle et ce budget est voté par le législateur et il ne donne pas lieu à ce qu'on appelle de la régulation budgétaire dans l'année par le gouvernement", a assuré le président-candidat.

"La taxe audiovisuelle, c'est 138 euros par an", "j'assume de la supprimer pour redonner du pouvoir d'achat", d'autant que "c'est un impôt très coûteux à prélever", a-t-il ajouté, avant de s'appuyer sur l'exemple du Conseil constitutionnel : "Il a un budget voté par le Parlement, (...) mais le gouvernement n'a pas le droit de changer dans l'année ce budget. Il en sera de même pour l'audiovisuel public". Et d'affirmer, "vous me pratiquez comme président depuis cinq ans, il n'y a jamais eu d'intervention de ma part sur un journaliste, un programme dans l'audiovisuel public".

Suppression de la redevance audiovisuelle

"Je tiens à l'audiovisuel public et à son indépendance", a-t-il poursuivi. "C'est aussi ma grande différence avec le projet de Madame Le Pen qui propose elle de le supprimer pour privatiser".

Son adversaire, Marine Le Pen (RN), souhaite également supprimer la redevance audiovisuelle. Elle propose en outre de privatiser le service public audiovisuel, à l'exception des rédactions en outre-mer, d'Arte et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA). Pour la candidate d'extrême droite, il est "de plus en plus difficile de distinguer [sa] spécificité". Selon elle, la privatisation permettrait de "rendre aux Français" le montant de la redevance et "de consolider le secteur audiovisuel privé, qui subit la concurrence de plateformes".

Payée par les foyers qui possèdent un téléviseur, la redevance audiovisuelle doit rapporter cette année 3,2 milliards d'euros.