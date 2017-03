Audrey, la Poitevine, à la conquête de The Voice et des Français

Elle a passé le cap des auditions à l'aveugle avec succès insolent : 4 buzzes, des coaches déchaînés et un public en liesse. Audrey, chanteuse poitevine de 32 ans, continue l'aventure de The Voice avec Zazie. Et se fait remarquer dès son premier jour au celèbre télécrochet de TF1.

Pour son audition à l'aveugle, la poitevine a sorti son éventail. Dans le Poitou, où elle sillonne les scènes avec son groupe Audrey et les faces B, tout le monde sait que c'est un de ses objets fétiches. Elle en joue sur scène : fait la timide avant de rire aux éclats. Elle est bavarde entre 2 chansons. mais là, ce n'était pas pareil.

Premières notes, premier buzz

Pour son premier passage à l'émission The voice, le célèbre télécrochet de TF1, la Poitevine de 32 ans, est arrivée comme les autres candidats sur une scène avec face à elle, 4 fauteuils rouge côté dossier. Le public est là, il la voit, mais il n'a pas le droit de s'exprimer ou de montrer de signe particulier pendant la prestation. Tension. Premières notes de musique.

Mika et Zazie trouve que ça s'annonce bien "Oh, c'est joyeux... de la joie !", ils affichent une mine réjouie.

Un grain de voix surprenant

La voix d'Audrey se fait entendre. Un bijou rocailleux qui fait swinguer tout à coup le tube "new wave" de Dépêche mode, "I just can't get enough". Premières secondes de la reprise. Premier buzz ! Le coach Zazie se retourne. Elle est étonnée. Sourit et danse. Quelques secondes plus tard, Matt Pokora explose le buzzer à son tour et se dandine en rythme devant le spectacle d'une Audrey qui rit sur scène, sans pour autant se laisser démonter par les fauteuils qui se retournent un à un.

10 ans de chant et de scène

La voix est placée. Elle est dans son show Audrey. il faut dire qu'elle sait chanter en public la dame à l'éventail. A 32 ans, cette réunionnaise qui a grandi dans le Périgord chante depuis 10 ans maintenant. Installée à Poitiers où elle vit et travaille comme éducatrice de jeunes enfants, Audrey se produit régulièrement avec "ses garçons" dans son groupe poitevin "Audrey et les faces B".

Fin de la prestation. Audrey n'en revient pas ! Elle prend sa tête entre ses mains : les 4 fauteuils se sont retournés.

Les 4 coaches se battent pour l'avoir

Dans la "Family room" (la salle où les proches des candidats suivent la prestation du candidat sur écran), le présentateur du télé-crochet de TF1 , Nikos Alliagas explique la suite aux amis d'Audrey : "Maintenant, ils vont se battre pour l'attirer dans leur équipe". Et effectivement. bataille de superlatifs :

"C'est parfait", c'est génial, je l'adore" murmure Zazie tandis que le public hurle sa joie sur fond d'applaudissements soutenus.

Une personnalité qui séduit les coaches

Tour à tour, les coaches s'expriment avec des adjectifs là-aussi plus qu'encourageants : "solaire", "singulière" "unique". Et il n'y a pas que le grain de voix, qui selon Zazie et Mika a quelque chose de "Janis Joplin" qui séduit, il y a aussi la personnalité d'Audrey ! Le coach Florent Pagny s'amuse du côté "mutin" de la candidate qui illumine le plateau de sa mine facétieuse avant de choisir Zazie pour la suite de l'aventure.

La chanteuse Maurane, fan d'Audrey

Sur twitter, la poitevine a séduit aussi pas mal de stars et notamment la chanteuse Maurane.

La nouvelle Diva de The Voice ne laisse personne indifférent

Nul doute, pour son premier passage télé Audrey s'est fait clairement remarquer. Son nom est pas mal repris ce samedi 5 mars 2017 dans les médias et sur les réseaux sociaux.

la meuf qui vient de poitiers a the voice cest un phénomène #thevoice — dishdish (@celia_ksms) March 4, 2017

#TheVoice C'est beau et j'adore. J'aime sa voix, c'est vraiment particulier mais c'est génial 😍 #Audrey — Anaïs Maud (@everybody21) March 4, 2017

Même engouement dans les médias sur le net

Ira-t-elle plus loin que Mamido ?

La dernière fois qu'une artiste Poitevine s'était fait remarquer à the voice c'était en 2014 avec Mamido, une voix chaude et puissante qui avait séduit Garou. Eliminée lors des "battles", son passage au célèbre concours de chant télévisé avait à l'époque dopé sa carrière en région. Si pour la suite de l'aventure The Voice Audrey, la "chianteuse" Jazzy-Poitevine a choisi Zazie, on ne sait pas encore jusqu'où elle va aller.

Une vitrine pour le groupe "Audrey et les faces B"

Ce qu'on sait en revanche c'est que le 3ème épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 2017 s'est imposé en terme d'audience : plus de 7 278 000 millions de téléspectateurs, soit 34,2 % du public. Belle vitrine pour le groupe Poitevin "Audrey et les faces B". c'est d'ailleurs en voyant des vidéos du groupe sur youtube entre autres que les "casteurs" de The voice ont découvert Audrey. Ce sont les "recruteurs de The Voice" qui l'ont appelée comme Audrey le racontait la veille de l'émission vendredi 3 mars 2017 sur France Bleu Poitou, dans ce reportage de Benjamin Fontaine.