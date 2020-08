Avant de rejoindre France Bleu, Sidonie Bonnec se ressource à Dinard

La journaliste et animatrice Sidonie Bonnec rejoint France Bleu à la rentrée. Elle y animera une émission quotidienne de 14h à 15h. Avant de retrouver les ondes, elle profite des vagues de la côte d'Emeraude et se ressource à Dinard où elle a passé une partie de sa scolarité.

La famille France Bleu s'agrandit. A partir du 31 août, Sidonie Bonnec va présenter "Minute Papillon !" du lundi au vendredi entre 14h et 15h. Une émission en direct qui abordera des sujets d'actualité et des thèmes dans l'air du temps avec des invités et les témoignages des auditeurs. Avant de retrouver la radio, la journaliste et animatrice est venue se ressourcer en Bretagne et plus particulièrement à Dinard.

Ses parents habitent à Dinard depuis près de trente ans

"Mes parents habitent ici depuis près de trente ans. C'est une ville à laquelle je suis attachée. Elle évoque beaucoup de souvenirs pour moi qu'il s'agisse de mes premiers amours, le bac, les copains sur la plage, le permis raté puis réussi," confie l'animatrice de 43 ans. "Ici on mange trop bien, les gens sont agréables, il ne fait pas trop chaud mais il y a le soleil. Je reviens ici avec joie pour montrer à mes enfants comment j'ai grandi," ajoute celle qui est aussi mère de deux enfants de six ans et un an et demi.

C'est un vrai bonheur de faire de la radio !

Sidonie Bonnec a passé ses années lycées à Saint-Malo où elle a notamment rencontré le nouveau maire de Dinard, Arnaud Salmon, devenu son ami. La journaliste passée par l'université Rennes-2 aime la Bretagne peut-être autant que la radio. "Pour moi c'est comme respirer. J'ai toujours écouté la radio depuis toute petite. J'aime la proximité avec les auditrices et les auditeurs. C'est capital pour moi de parler à la radio, je ne peux pas vivre sans cela. C'est un vrai bonheur !" Un bonheur que les auditeurs de France Bleu pourront partager avec elle à partir du 31 août.