Avant l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais 2020, les confidences d'Annabelle Varane

Nord-Pas-de-Calais, France

On connaîtra ce samedi soir le visage de la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais. Vingt jeunes filles sont en compétition, l'élection a lieu à la Pévèle Aréna, à Orchies. C'est donc ce soir-là qu'Annabelle Varane, Miss-Nord-Pas-de-Calais 2019, remettra son écharpe à l'une de ces vingt Miss locales.

Trois questions à Annabelle Varane, à quelques heures du passage de témoin

Comment vous sentez-vous au moment de passer le flambeau à une nouvelle Miss ?

Je suis un peu nostalgique, cette année est passée incroyablement vite. Le Nord-Pas-de-Calais est une terre de Miss, donc ça a été important pour moi de conserver cette proximité avec les gens qui m'ont soutenue, qui m'ont permis d'aller aussi loin dans l'aventure.

En quoi l'aventure Miss France a-t-elle changé votre vie ?

Ça m'a permis de découvrir de nouveaux mondes. J'ai commencé le mannequinat, j'a fait énormément de rencontres, j'ai beaucoup voyagé. Ça a changé ma vie dans le sens où je me suis ouverte à de nouveaux horizons.

Des conseils pour les candidates au titre 2020 ?

Conserver leur personnalité, être souriantes, et s'éclater sur scène ! Si on prend plaisir à être là, on rayonne naturellement, après la magie opère toute-seule.

Annabelle Varane va désormais reprendre ses études de droit, elle entre en troisième année de licence. Tout en continuant ses activités de mannequin.

En route pour un nouveau titre de Miss France ?

La nouvelle reine de beauté du Nord-Pas-de-Calais sera-t-elle la future Miss France ? Rien n'est impossible, car ces cinq dernières années, trois Miss-Nord-Pas-de-Calais ont remporté le titre national (Camille Cerf, Iris Mittenaere, Maëva Coucke). Le délégué régional du comité Miss France, Dominique Vilain Allard, y croit : "je suis assez fou pour y croire ! Les mêmes causes produisent les mêmes effets : si on envoie la meilleure parmi les vingt, et qu'elle est capable de porter notre écharpe au plus au niveau, elle sera récompensée par le plus haut niveau. Je n'y vais jamais pour du tourisme. On parle du Nord-Pas-Calais partout, c'est ce que j'ai toujours voulu : qu'on ait une nouvelle image".