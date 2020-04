Avant son passage dans les KO de The Voice, le belfortain Tom Rochet nous raconte son confinement

C'est à Belfort, chez ses parents que Tom Rochet a décidé de passer son confinement. Un temps qui lui permet de se consacrer "entièrement à la musique", comme il nous le raconte. Entre chant, et piano, il en profite aussi pour passer du temps avec sa famille.

Connu également dans le milieu de l'athlétisme belfortain, le jeune candidat de l'émission "The Voice" n'a pas mis sa seconde passion de côté. Tous les matins à 9h, avec son attestation, et dans un rayon d'un kilomètre, il s'octroie un footing d'une vingtaine de minutes autour de chez lui.

Nous avons également souhaité savoir si "ce temps libre" lui permet de penser à l'avenir, et à l'après "The Voice". C'est sans langue de bois qu'il nous répond :

Ce confinement ne me permet pas de penser à l'après The Voice, parce que je n'arrive pas trop à me projeter. Je vis au jour le jour. Donc l'après The Voice, il se construira comme il se construira !