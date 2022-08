Avec France Bleu Poitou, vivez la rentrée scolaire 2022/23 en direct du collège Joséphine Baker

Entre 8h et 12h retrouvez tout le personnel enseignant, encadrant, mais aussi la CPE, les secrétaires, surveillants, infirmière, sans oublier l'équipe de la cantoche et du collège ! Au total ils seront 756 élèves a reprendre le chemin du collège, encadrés par 53 profs et 42 non enseignants. Ce jeudi matin vous vivrez en direct la rentrée pleine d'émotion des 251 élèves de 6ème. Vous découvrirez un établissement à la pointe du numérique avec 42 classes équipées d’ordinateurs, d’écrans, de tablettes et avec une connexion très haut débit.

Alors ne manquez pas cette rentrée des classes sur France Bleu Poitou avec Frederique Gissot, Sonia Brunet et Ludovic Shaap de 8h à 12h en direct le jeudi 1er septembre 2022 sur votre radio préférée.