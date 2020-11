Avec France Bleu Saint-Etienne Loire : confiné mais jamais à court d'idées !

Pendant ce nouveau confinement, France bleu Saint-Etienne Loire fait évoluer sa grille de programmes pour être toujours plus proche de vous.

France Bleu Saint-Etienne Loire renforce son offre durant sa matinale.

Chaque demi-heure, retrouvez un ou plusieurs rendez-vous 100% locaux avec des appels aux petits commerces qui s’adaptent pendant cette crise sanitaire. En relayant les initiatives locales, France Bleu Saint Etienne Loire matin reste ainsi 100% solidaire.

En matinée écoutez la nouvelle version de Côté culture, la vie en bleu et On joue à domicile.

Côté Culture à 9h évolue, avec Carole Chevrier, nous soutenons le monde culturel. Nous vous donnons des solutions pour rester en contact avec la culture, sourires et bonne humeur garantis.

Dès 9h30, dans « La Vie en Bleu » avec nos experts et « On cuisine ensemble » les thématiques sont adaptées au contexte sanitaire. France Bleu Saint-Etienne Loire est plus que jamais dans le service aux auditeurs et soutient nos commerçants et producteurs.

A 11h, votre jeu porte plus que jamais bien son nom. « On joue à domicile ». France Bleu Saint-Etienne Loire vous accompagne joyeusement avec les questions de Corine Madec. À la clé, des cartes cadeaux à gagner chaque semaine pour faire vos achats.

Rendez-vous à 16h dans l’happy hour.

Pendant deux heures avec Frédéric Nicolas et ses invités, nous soutenons le monde culturel, entrepreneurial et social.

À 18h, c’est 100% Verts

Les Verts continuent à jouer avec France Bleu Saint Etienne Loire. Votre radio des supporters vous fait vivre toute l’actu de l’ASSE. 100% verts, c’est aussi un soutien aux clubs plus modestes pour qui cette période est particulièrement compliquée.

Et le weekend alors ?

Entre 10h et 12h30, France Bleu Saint Etienne Loire ouvre son antenne aux libraires et aux disquaires. Pour soutenir cette filière culturelle, nous vous proposons les coups de cœur des libraires et des disquaires. C'est notre priorité.