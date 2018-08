Orly, France

Le groupe Aéroport de Paris devrait porter plainte après la bagarre qui a opposé les deux rappeurs Booba et Kaaris mercredi après-midi à Orly Ouest.

La garde à vue des deux rappeurs Booba, 41 ans, et Kaaris, 38 ans, et de dix autres personnes était toujours en cours ce jeudi matin. Une confrontation est prévue ce jeudi, a indiqué l'avocat de Kaaris qui raconte que son client a été "pris à partie par Booba qui a insulté son enfant et sa femme". La bande à Booba se serait ensuite ruée sur lui et l'avocat estime que son client était "en état de légitime défense". L'avocat de Booba n'a pas souhaité s'exprimer.

Coups de pied et de poing

Les deux rappeurs, connus pour leur rivalité, s'étaient croisés à l'aéroport d'Orly ouest mercredi vers 15h00. Ils se rendaient chacun de leur côté à Barcelone pour un concert prévu mercredi soir. Aussitôt, une bagarre a éclaté dans une salle d'embarquement du hall 1 entre les deux hommes et leurs bandes.

Sous le regard médusé des voyageurs, les hommes ont échangé coups de pied et de poing et ont dévasté une boutique de parfum duty free. Le Hall 1 de l'aéroport a fermé durant une heure. La bagarre a fait deux blessés légers des deux côtés.

Quatorze personnes en garde à vue

Les deux rappeurs et douze autres personnes ont été interpellés. Ils ont été mis en garde à vue. Deux personnes ont été mises hors de cause et relâchées mercredi soir. Ce jeudi matin, douze personnes étaient toujours entendues par la Police aux frontières. Une enquête pour violences volontaires a été ouverte.

Le responsable de la boutique, où les rappeurs se sont battus, envisage de porter plainte.

De nombreuses vidéos de cette bagarre ont circulé sur les réseaux sociaux.