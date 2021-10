Barbara Pravi : "J’adorerais faire une tournée des églises"

Barbara Pravi, la représentante de la France au concours Eurovision de la chanson, se confie sur les lieux qu'elle apprécie. Paris, Normandie, Berry, mais c'est surtout le soleil de Méditerranée qu'elle affectionne particulièrement. Place(s) à la France de Barbara Pravi !

Après avoir charmé le monde entier au concours Eurovision de la chanson avec son titre "Voilà", et donné une deuxième place historique à la France, Barbara Pravi sort enfin son tout premier album intitulé "On n'enferme pas les oiseaux". Souvent comparé à Édith Piaf pour son phrasé et son style musical, la jeune artiste, fan de littérature et de Céline Dion, replonge avec fougue dans ses souvenirs d'enfance.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est la chanteuse Barbara Pravi qui nous dévoile les lieux importants de sa vie.

Paris, Paris, Paris

Elle y est née, y a grandi et y a fait ses études. Bien que Barbara Pravi aime vivre à Paris, elle recherche à s'en éloigner un peu, idéalement dans une maison de campagne à 1h ou 2 de route de la capitale. Mais avant d'y installer son piano, la première étape sera de passer le permis le conduire !

Quand j'aurai mon permis, j'irai visiter les petites routes autour de Paris

Ses vacances à Saint-Raphaël

Chaque année, Barbara Pravi part en vacances en famille à Saint-Raphaël dans le Var. Son grand-père y vit depuis qu'elle a deux ans. Ses copains de vacances sont devenus de vrais amis aujourd'hui. Notamment Fred, son premier amoureux à qui elle envoyait des clichés, mis en scène par sa petite sœur.

La route des vacances depuis Paris, était l'occasion d'improviser une climatisation, ou encore une salle de spectacle avec ses peluches comme spectateurs. Au grand désarroi de ses parents, forcés d'écouter Barbara et sa sœur chanter toutes les chansons d'Henri Dès !

On écoutait les mêmes CD en boucle, ça devait être insupportable

L'amour à la plage

Si Barbara Pravi avait le temps de passer un week-end en amoureux, elle irait probablement en Normandie visiter Étretat. Un endroit sublime avec des falaises magnifiques, un décor étonnant et des moules-frites vraiment pas mal. Un combo parfait pour séduire !

Mais ce qu'elle préfère le plus, c'est le soleil de la Méditerranée. Si elle le pouvait, elle retournerait à Saint-Paul-de-Vence dans les Alpes-Maritimes, qu'elle a découvert cet été. Ou peut-être en Corse, dans le centre montagneux, qu'elle trouve incroyable et préservé du tourisme de masse .

Je suis une fille de la Méditerranée. Je me rêve plus tard dans un mas avec une allée d'oliviers

Barbara Pravi aime le soleil, la chaleur, la mer... Il y a donc très peu de chance de la voir en montagne ! Elle l'avoue sans détour, ce n'est pas tout son environnement. Bien qu'elle ait fait une balade dans les Vosges il y a quelques temps, son vertige l'empêche d'apprécier les sommets.

On me verra peut-être dans les Alpes, mais en bas avec les chèvres.

Le Berry de George Sand

Grande lectrice des œuvres de l'autrice George Sand, avec notamment "La Mare au diable" ou encore "Les Maîtres sonneurs", Barbara Pravi a découvert grâce à ces livres, la campagne, les paysans du Berry, une époque, une façon de vivre et une région qu'elle ne connaissait pas.

J'adorerais visiter la maison de George Sand, c'est sûrement un endroit incroyable

Son rêve fou

Barbara Pravi adore les églises, des lieux souvent très jolis et à la résonance magnifique. Son mini album (EP) "Les Prières", composé d'orchestration de chœurs, s'y prêterait totalement. Elle rêverait d'une tournée dans ces salles atypiques, même dans des petites chapelles, ou encore en montagne ! Elle qui a pourtant le vertige, c'est dire si cela lui tient à cœur.

L'attention qui a été portée à ces lieux-là est assez magique

Son premier album "On n'enferme pas les oiseaux" vient de paraître. Le nouvel extrait "Saute" est le coup de cœur France Bleu de la rentrée. À écouter dans la Playlist 100% France Bleu.

