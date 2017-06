Bellême dans l'Orne, village préféré des Français?

Bellême, commune de l'Orne, fait partie des 13 villages sélectionnés par France 2 pour son émission "Le village préféré des Français." Installé dans le Parc naturel régional du Perche, le village de 1616 habitants met en avant son architecture et le plaisir d'y vivre.

L"émission "Le village préféré des Français" animée par Stéphane Bern ce mardi soir à 20h55 ne passera pas inaperçue. Elle sera même retransmise dans la salle des fêtes de Bellême. "D'ailleurs ils ont fait passer le message dans tous les cahiers d'école des enfants pour qu'ils pensent à le dire aux parents, relève Justine, la boulangère. Cela fait parler sur Facebook, dans les commerces...partout."

Bellême fait partie des 13 villages retenus et contrairement aux éditions précédentes, le vote des téléspectateurs se fera en direct pendant l'émission.

Situé au croisement de deux routes commerciales antiques importantes, Bellême s'est doté au Xe siècle d'une motte féodale puis d'un imposant château en pierre de 800 mètres de circonférence. Et c'est contre les remparts et à l'intérieur de ce château que s'est développé ce village aux habitations colorées.

Bellême, installé sur les hauteurs du Parc naturel régional du Perche, dans l'Orne © Radio France - Olivier Duc

"Ce qui est intéressant quand on se balade dans Bellême, explique Vincent Lucas, en charge de l'attractivité du territoire de la communauté de communes des collines du Perche Normand, c'est que tout son patrimoine est resté. Même si le château de bois a disparu, il reste la motte. Il reste des portions des remparts, l'un des porches du XVe siècle du château, une tour octogonale... On a eu un développement de la ville sous l'ancien régime avec l'apparition de très beaux hôtels particuliers et puis une autre partie de Bellême, plus commerçante, c'est développée au XIXe siècle. Quand on se balade dans Bellême, c'est un livre d'Histoire qui s'ouvre."

Un livre d'Histoire peut-être mais pas un village musée explique une habitante. Avec 80 commerces et 1200 emplois, Bellême a son dynamisme et a décroché deux labels (Petite cité de caractère et Station verte).

Face à Bellême, 12 autres très jolis villages : Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique, Bèze en Côte-d'Or, Gargilesse-Dampierre dans l'Indre, Kaysersberg dans le Haut-Rhin,La Garde-Adhémar dans la Drôme, Lagrasse dans l'Aude, Laroque-Gageac en Dordogne, Lourmarin dans le Vaucluse, Moncontour dans les Côtes-d'Armor, Montchauvet dans les Yvelines, Saint-Valery-sur-Somme dans la Somme et Sant’Antonino en Corse.