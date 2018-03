jaunay marigny

Après Slimane mercredi, Bénabar a lui aussi fait un carton plein. Pour son retour sur scène après quatre ans d'absence il n'a pas déçu ses fans, parfois venu de loin comme Michelle et Isabelle "On a joué plus de dix fois pour être sures d'avoir des places pour ce retour. On est venu de Tours."

Pour cette première, Bénabar a alterné entre ses classiques comme "Le diner" et ses nouveaux singles comme "Feu de joie"... Pour le plus grand bonheur des spectateurs comme Gilles "C'était vraiment bien, que ce soit les nouvelles ou les anciennes chansons. Il y avait de tout, c'était rythmé". Car du Rythme, Bénabar en a mis dans ce concert. Valérie a apprécié "C'est ça le vrai Bénabar, il est encore jeune dans sa tête !"

Des spectateurs qui n'attendaient qu'une seule chose "On est pressé d'être le 30 mars pour pouvoir acheter son nouvel album" s’enthousiasmait Séverine. Et vu l'ambiance hier à l'Agora de Jaunay-Marigny, nul doute que "le début de la suite" son nouvel album, va faire un carton.

Rendez-vous donc dans sept jours pour sa sortie.