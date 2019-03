Bernard Blier : 30e anniversaire de la disparition d'un géant du cinéma français

Le 29 mars 1989, Bernard Blier s'éteint à Saint-Cloud. 30 ans après sa disparition, il reste toujours un acteur populaire dans le coeur des cinéphiles. Sa complicité avec le scénariste-dialoguiste et réalisateur Michel Audiard laisse des répliques célèbres dans des films devenus cultes.

Il y a 30 ans, Bernard Blier tirait sa révérence. Comédien populaire, son physique tout en rondeur et ses répliques incisives ont marqué le cinéma français. Avec plus de 180 films et 30 pièces de théâtre à son actif, Bernard Blier a traversé le cinéma français des années 1930 aux années 1980.

Bertrand Blier est notamment connu pour ses rôles de mari trompé. Il dira d'ailleurs dans l'émission Gros Plan du 18 janvier 1958 : "J'ai été le plus grand cocu de l'histoire du cinéma français".

À partir des années 1960, il enchaîne les tournages avec des films qui vont devenir des classiques. Il tourne avec Georges Lautner, Henri Verneuil et le scénariste et réalisateur Michel Audiard avec qui il partage une "complicité de langage". Certains diront qu'il parlait l'Audiard comme personne.

Mais le vrai trait de génie, ce fut de faire parler Bertrand Blier : personne - personne ! - ne causait le Audiard comme lui.

François Forestier, L'Obs du 23 juillet 2015

Michel Audiard fera de lui un gangster maladroit dans Le cave se rebiffe de Gilles Grangier (1961), Les Tontons flingueurs (1963) et Les Barbouzes (1964) de Georges Lautner...

Non mais t'as déjà vu ça ? En pleine paix ! Il chante et puis crac, un bourre-pif ! Il est complètement fou ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance, et une sévère… Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile !

Les Tontons flingueurs de Georges Lautner