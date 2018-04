"Je vais remonter sur scène ! ", c'est le cri du cœur de Bernard Tapie à la Une du Parisien ce dimanche matin. L'ex-patron d'Adidas et de l'OM est à peine sorti de son cancer de l'estomac, qu'il affirme vouloir rejouer dans une pièce de théâtre, après "Vol au-dessus d'un nid de coucou" ou "Un beau salaud", et pourquoi pas une comédie musicale...

Bernard Tapie toujours debout ! On se souvenait l'avoir vu défait, affaibli, le cheveu rare et le teint blême. Il a aujourd'hui une mine de convalescent, la fatigue est visible sur ses traits, adoucis, sous une chevelure blanche. Il lance un regard quasi-inquiet au photographe, mais c'est le regard d'un survivant qui ne capitule pas. Il n'en a pas fini avec la chimio et son cancer de l'estomac, mais il a déjà décidé de remonter sur scène, puisque Bernard Tapie est aussi un homme de théâtre dans ses multiples vies. Il prend exemple sur Johnny, "je sais que sans la tournée avec les Vieilles Canailles, il serait mort un an plus tôt. Je veux renouer le contact direct avec le public".

Une longue interview dans laquelle Bernard Tapie parle aussi de l'importance d'écouter son corps, de se faire dépister en cas de doute, cela faisait sept ans qu'il avait mal à l'estomac et le négligeait... Il salue également le travail de l’hôpital public, où il a choisi de se faire soigner, et regrette que les professionnels de santé manquent tellement de moyens.